Țara unde s-au format cozi de mașini pe 1000 de km. ”Cel mai mare blocaj în trafic”

Fermierii au venit în Haga cu tractoarele lor ceea ce a condus la formarea unor ambuteiaje cu o lungime de aproximativ 1.000 de kilometri pe drumurile olandeze, o situaţie fără precedent potrivit autorităţilor, informează BBC.

”Este cel mai mare blocaj în trafic din istoria țării” a reacționat pe Twitter un olandez.

Protestele fermierilor vin după publicarea unui raport comandat de Guvernul de la Haga, document care prevede o reducere drastică a efectivelor de animale, în special a vacilor de lapte, pentru a limita emisiile de gaze cu efect de seră.

Farmers are protesting in the Netherlands and it is now the biggest traffic jam we've ever seen, thousands of tractors are driving on the highways right now ???? #boerenprotest is even worldwide trending on twitter right now???????????? pic.twitter.com/mIcWzq3BnS