BMW a anunțat vineri rechemarea în service a 720.796 de vehicule, după identificarea unui posibil defect care poate provoca un incendiu chiar și atunci când mașinile sunt parcate și au motorul oprit, scrie Reuters.

O parte dintre automobile fuseseră deja rechemate în 2024, din cauza unei probleme la pompa de apă, însă trebuie reparate din nou. NHTSA le-a transmis proprietarilor să parcheze mașinile afară și să le țină la distanță de clădiri și de alte vehicule până la remedierea defecțiunii.

Zece incendii raportate după reparațiile din 2024

BMW încă lucrează la identificarea și implementarea soluției tehnice pentru această rechemare. Compania a precizat că are cunoștință despre 10 incidente de incendiu care ar putea avea legătură cu problema și care s-au produs după ce vehiculele fuseseră reparate în cadrul campaniei de rechemare din 2024.

Potrivit NHTSA, un conector electric al pompei de apă ar putea să nu fi fost etanșat corespunzător. În această situație, apa poate pătrunde la nivelul conexiunii electrice, provocând un scurtcircuit și crescând riscul de incendiu.

Modelele BMW vizate

Recomandarea de a parca automobilele în exterior se aplică următoarelor modele și ani de fabricație:

BMW Seria 3: 2012–2016

BMW Seria 5: 2012–2016

BMW X1: 2012–2015

BMW Z4: 2012–2016

BMW X3: 2013–2017

BMW Seria 2 Coupé: 2014–2016

BMW Seria 3 Sportswagon: 2014–2016

BMW 328xi Gran Turismo: 2014–2016

BMW Seria 4 Cabriolet: 2014–2016

BMW Seria 4 Coupé: 2014–2016

BMW Seria 2 Cabriolet: 2015–2016

BMW Seria 4 Gran Coupé: 2015–2016

BMW X4: 2015–2018

BMW X5 xDrive40e: 2016–2018

Proprietarii modelelor incluse în campanie sunt sfătuiți să respecte recomandarea NHTSA și să nu parcheze mașinile în garaje sau în apropierea clădirilor până când reparațiile necesare sunt efectuate.