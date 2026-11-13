O femeie este în stare gravă, la terapie intensivă. Măsurătorile au arătat că, inclusiv în afara zonei industriale, concentrația de clor a fost ridicată și a reprezentat un pericol pentru localnici.

Cei care locuiesc în apropierea Chimcomplex au fost avertizați prin RO-ALERT să se adăpostească, să închidă ușile și ferestrele, să astupe gurile de aerisire și să oprească instalațiile de ventilație.

Potrivit autorităților, la ora opt dimineața, angajații unei societăți de pe platformă au semnalat scăpări de clor dintr-o instalație.

Echipajele de urgență au găsit acolo cinci oameni care tușeau, acuzau dureri și senzație de arsură în piept. Toți au fost duși la spital.

Dan Ponoran, managerul Spitalului Județean Vâlcea: „O femeie care a prezentat semne de urgență respiratorie a fost internată în ATI.”

Mai multe echipaje CBRN, specializate în intervenții în caz de incidente chimice, biologice, radiologice și nucleare, au măsurat în permanență concentrația de clor în zonă.

Dan Pascaru, comandant ISU Vâlcea: „La început au fost valori între 10 și 15 ppm. Este o unitate de măsură. Valoarea maximă admisă este de 0,03. Deci vă dați seama, de câteva sute de ori valoarea depășită.”

Cu ajutorul aplicației ALOHA, care permite estimarea direcției de deplasare a norului de clor, specialiștii au identificat zona de risc, care se întindea până la satul Tătărani, comunele Mihăești, Galicea și Budești, dar și în partea de sud a orașului Râmnicu Vâlcea.

Bărbat: „Am intrat în casă, am închis geamurile.”

Femeie: „Ziceai că e ceață, mirosea așa un pic. Am pus masca de gaze.”

Florin Nicolae, medic-șef UPU-SMURD Vâlcea: „Clorul afectează, în primul rând, bronhiile, alveolele pulmonare, mergând până la edem pulmonar. La o concentrație mai mare, afectează sistemul nervos, mergând de la cefalee, vertij, până la stare de comă.”

Comisarii Gărzii de Mediu au comunicat cauzele incidentului.

Ștefan Pău, comisar-șef al Gărzii de Mediu Vâlcea: „Datorită defecțiunii pe partea electrică a unui compresor s-a produs o dereglare a fluxului tehnologic, care a dus la niște scăpări de gaze.”

La prânz, autoritățile au anunțat încetarea măsurilor de protecție. Totuși, un bărbat din Mihăești s-a prezentat, după-amiază, la spital, pentru că se simțea rău.

Specialiștii ISU nu exclud însă ca și alți localnici să ceară ajutor.