Serviciul de mesagerie Outlook, folosit în 70 de țări de companii, spitale, școli și instituții guvernamentale, inclusiv românești, s-a confruntat cu blocaje majore. Cauza, susțin cei de la Microsoft, ar fi o problemă tehnică, nu un atac cibernetic. La această oră, în unele regiuni de pe glob se observă o revenire parțială a tuturor aplicațiilor Microsoft.

Incidentul a fost anunțat joi seară și a apărut inițial în Statele Unite. Apoi s-a extins la nivel global, inclusiv în România. Din informațiile oferite de Microsoft, ar fi fost vorba de o pană globală care a blocat accesul la aplicații precum Outlook, Teams, Word și Excel. Inclusiv Copilot, agentul AI al Microsoft, a fost afectat.

Tudor Galoș, specialist în protecția datelor: „Gândiți-vă la o arhitectură distribuită, adică ca și cum am avea, de exemplu, foarte multe vase comunicante. Și la un moment dat, niște vase nu au mai funcționat și atunci au trimis încărcarea către alte vase. Problema este că erau niște încărcări foarte mari și se pare că nu a funcționat transferul. Și atunci implicit au început să cadă și alte servere, data centere, sisteme, aplicații”.

Unii ingineri software vorbesc despre „cea mai gravă întrerupere a unui serviciu de email destinat mediului de afaceri din toate timpurile", având în vedere numărul celor afectați, dar și faptul că remedierea problemelor a durat foarte mult.

Corespondent Pro TV: „Pana informatică a afectat aproape 100 de milioane de oameni din peste 70 de țări. Problemele informatice au ajuns inclusiv în instituții publice, la companii aeriene sau feroviare care, iată, nu au mai putut comunica prin intermediul e-mailului. Dar și în spitale și școli. În unele locuri, copiii nu s-au mai putut conecta online la cursuri”.

Mai multe ore, în Marea Britanie, angajații serviciilor medicale de urgență nu au putut să transmită datele pacienților. În Scoția și Statele Unite unele procese penale și civile au fost amânate din cauza problemelor de comunicare dintre instanțe și parteneri, iar în Germania programele de redirecționare a trenurilor au fost grav afectate. Inclusiv în Congresul American activitatea angajaților a fost întreruptă.

Tudor Galoș, specialist în protecția datelor: „Sunt multe spitale care sunt pe infrastructuri Microsoft complet și care, dintr-o dată, s-au trezit că nu le mai funcționează, nu pot să schimbe anumite informații critice, diagnostice și așa mai departe. Și atunci ele intră într-un mod de avarie. Real, se pierd foarte multe business-uri, se pierd conexiuni, se pierd informații”.

În România, nu au fost semnalate probleme majore. În unele companii, angajații au întâmpinat dificultăți în comunicarea internă, însă ne-au transmis că activitatea cu clienții nu a a avut de suferit.

Totuși, incidentul scoate la iveală cât de dependente au ajuns companiile lumii de câțiva mari furnizori de tehnologie. În multe cazuri, nu există sisteme alternative care să preia activitatea atunci când serviciile acestora se blochează.

Mircea Șerdin, expert în inteligență artificială: „Se poate întâmpla, am văzut și când, acum câteva săptămâni, când o pană de curent din Londra a lăsat românii fără acces la banii lor în Revolut. În cazul companiilor, ar trebui să aibă copii de rezervă ale tuturor datelor în caz că se întâmplă ceva și nu pot să le acceseze. La fel proceduri instalate, proceduri locale pentru absolut orice dependență de un serviciu din cloud”.

Mark Gregory, profesor asociat, Facultatea de Inginerie, Universitatea RMIT: „Mulți oameni pur și simplu au stat astăzi în fața calculatoarelor fără să poată lucra sau și-au pus picioarele pe birou și au tras un pui de somn. Ar trebui să ne așteptăm ca nota de plată să ajungă la zeci de miliarde de dolari. Cel mai probabil, vorbim despre peste 50 de miliarde de dolari la nivel global”.

Dincolo de problemele și întârzierile din companii, pana informatică a fost prilej de glume printre angajați. „Cine a spus că vineri 13 e cu ghinion?" sau „Microsoft, ia-ți timp să rezolvi problema, nu te grăbi, prioritizează-ți și timpul liber", au fost câteva dintre mesajele care au devenit virale pe internet.