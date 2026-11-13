Totuși, dacă ne uităm pe o perioadă mai lungă, PIB-ul rămâne pe minus. Ce vedem acum este o fotografie de moment, sunt date estimative care arată că economia a început la mijlocul verii să avanseze. Dar, spun specialiștii, asta nu înseamnă că a depășit perioada dificilă. Această creștere de două procente înseamnă că, în lunile iulie, august și septembrie, țara noastră a produs mai multe bunuri și servicii decât în cele trei luni de dinainte. Simplu spus – e ca atunci când avem o lună în care câștigăm mai bine după o lungă perioadă de venituri reduse. Pentru că, dacă analizăm, în primele nouă luni din an, avem o scădere de 1% față de aceeași perioadă din 2025.

Către ce rezultate economice se îndreaptă România pentru întreg anul 2026?

Comisia Națională de Prognoză – instituția care face periodic astfel de calcule – arată că vom avea o scădere a economiei de 0,4% anul acesta față de 2025. Sunt mai mulți factori care conduc spre această estimare – în primul rând, populația și-a redus consumul, apoi vin efectele taxelor și impozitelor crescute, dar și ale inflației. O cauză importantă e și încetinirea industriei. Dacă ne uităm, nici la nivel european situația nu este foarte bună. Economia Uniunii Europene a avut o creștere modestă, de un procent în primele nouă luni din an, versus aceeași perioadă din 2025.