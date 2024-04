Proiectul de lege privind „agenții străini” a generat haosul în Parlamentul Georgiei. Aleșii s-au bătut mai ceva ca în filme

Imagini difuzate de televiziunea georgiană au arătat cum Mamuka Mdinaradze, liderul grupului parlamentar al partidului de guvernământ Visul Georgian şi unul dintre promotorii proiectului de lege, a fost lovit cu pumnul în faţă de colegul său din opoziţie Aleko Elisaşvili în timp ce vorbea la pupitru.

Incidentul a provocat o încăierare mai amplă între mai mulţi deputaţi, un eveniment care nu este străin de parlamentul georgian, unde dezbaterile zgomotoase au mai avut un astfel de epilog.

A brawl broke out in the Georgian parliament as lawmakers discussed a 'foreign agent' bill. The ruling party announced plans to reintroduce legislation requiring organizations receiving foreign funds to register as foreign agents or face fines.