VIDEO. Bătaie generală în parlamentul din Ghana. De la ce a pornit scandalul

Taxa electronică de 1,75%, care ar include impozite pe plățile cu făcute cu telefonul, a fost criticată de opoziție încă de când a fost propusă pentru prima dată luna trecută și a împiedicat adoptarea bugetului național.

Membrii parlamentului s-au grăbit să ajungă în fața camerei după ce vicepreședintele Joseph Osei-Owusu a sugerat ca taxa să fie dezbătută și votată în cadrul unei proceduri de urgență. Unii au aruncat pumni și s-au luat la bătaie, în timp ce alții și-au ținut colegii.

