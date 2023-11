Prizonierii palestinieni eliberaţi au fost sărbătoriţi la întoarcerea în Cisiordania. Printre ei se află 24 de femei

În videoclipurile obţinute de CNN, prizonierii eliberaţi pot fi văzuţi defilând pe străzi, purtaţi pe umerii oamenilor, în timp ce mulţimile flutură steagul palestinian, precum şi pe cel al Hamas.

Treizeci şi nouă de persoane au fost eliberate vineri în baza acordului dintre Israel şi Hamas, care a presupus, de asemenea, eliberarea a 24 de ostatici din Gaza şi începutul unui armistiţiu de patru zile în enclavă.

Palestinians flock to welcome the freed child Jamal Abu Hamdan (16 years old) in #Nablus in the #WestBank, who was released today within the prisoners' exchange deal.

Abu Hamdan was kidnapped earlier this year by the Israeli forces for entering Al Aqsa mosque to perform prayers… pic.twitter.com/KhWxLKEEh5