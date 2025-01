Prinţul Harry va fi martor în procesul său împotriva grupului de presă al lui Rupert Murdoch

Harry a dat în judecată News Group Newspapers (NGN) pentru presupuse activităţi ilegale desfăşurate de jurnalişti şi investigatori privaţi care au lucrat pentru publicaţiile acestora, The Sun şi ziarul defunct News of the World, în perioada 1996-2011.

Prinţul a declarat că doreşte să afle adevărul, după ce aproximativ 40 de alţi reclamanţi, inclusiv actorul Hugh Grant, au acceptat să ajungă la înţelegeri pentru a evita riscul unor costuri juridice de milioane de lire sterline, chiar dacă ar fi câştigat în instanţă.

”Au ajuns la înţelegeri pentru că au fost nevoiţi să o facă. Unul dintre principalele motive pentru care duc acest proces până la capăt este responsabilitatea, pentru că sunt ultima persoană care poate realiza asta”, a spus Harry în decembrie, la Summitul Dealbook al New York Times.

Acest proces este cea mai recentă bătălie din războiul lui Harry cu presa britanică, care a început după căsătoria sa cu Meghan Markle, în 2018.

Harry şi Meghan au renunţat la îndatoririle regale în martie 2020 şi s-au mutat în California împreună cu cei doi copii ai lor. Prinţul a afirmat că această decizie a fost determinată în mare măsură de hărţuirea, incitarea la ură şi intruziunile tabloidelor britanice.

Criticii îl acuză însă că urmăreşte răzbunarea împotriva ziarelor pentru relatările despre el şi pentru declaraţiile sale critice faţă de alţi membri ai familiei regale, publicate în documentare, interviuri şi memoriile sale.

Procesul şi mărturiile aşteptate

Procesul, care va dura opt săptămâni, va analiza iniţial ”chestiuni generale”, cum ar fi ascultarea ilegală a telefoanelor şi colectarea ilegală de informaţii, dacă figuri de rang înalt din NGN erau la curent cu acestea şi dacă dovezile incriminatoare au fost distruse intenţionat.

De asemenea, va examina acuzaţiile potrivit cărora NGN a indus în eroare poliţia şi a oferit declaraţii false la o anchetă publică privind etica media din 2011-2012.

Mărturii specifice despre Harry şi un alt reclamant, Tom Watson, fost lider adjunct al Partidului Laburist, vor fi analizate ulterior. Harry este aşteptat să depună mărturie timp de cel puţin două zile, iar fostul premier Gordon Brown va apărea şi el ca martor.

Un purtător de cuvânt al NGN a declarat că acuzaţiile vor fi ”pe deplin contestate”, inclusiv pe motivul că procesul a fost deschis prea târziu.

Harry a câştigat deja un proces împotriva Mirror Group Newspapers, pentru ascultarea ilegală a mesajelor vocale şi alte încălcări ale vieţii private, obţinând despăgubiri substanţiale. În acel caz, el a devenit primul membru senior al familiei regale britanice care a depus mărturie în instanţă în ultimii 130 de ani.

NGN, care a plătit deja sute de milioane de lire sterline către victimele interceptărilor ilegale, neagă acuzaţiile privind activităţi ilegale desfăşurate la The Sun. Procesul în curs va fi primul care va examina acuzaţiile specifice împotriva acestui ziar, anterior condus de Rebekah Brooks.

Această bătălie juridică ar putea avea implicaţii majore atât pentru NGN, cât şi pentru relaţiile deja tensionate dintre Harry, familia regală şi presa britanică.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: