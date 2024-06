Primul portret oficial al regelui Charles realizat după încoronare, vandalizat de activiștii pentru drepturile animalelor

Autorii sunt doi activiști pentru drepturile animalelor din cadrul unui ONG britanic.

Ei au intrat în galeria unde este expusă pictura și, în timp ce filmau totul au lipit imaginea unui personaj din desene animate pe portretul monarhului.

Indivizii spun că Societatea Regală pentru Prevenirea Cruzimii faţă de Animale nu și-ar îndeplini rolul pentru care a fost înființată și că ar da dovadă de cruzime față de vietățile pe care le are în grijă.

#OnThisDay #BreakingNews

The portrait of H.M. King Charles, which was unveiled in May, has reportedly been vandalised with a Wallace and Gromit sticker overlaid over the King's face, and a speech bubble reading, '“No Cheese, Gromit. Look At All This Cruelty On RSPCA Farms!” pic.twitter.com/tenikPSWYC