Primul mesaj public al prinţului William, după diagnosticul de cancer al regelui Charles. VIDEO

„Apreciem foarte mult bunătatea tuturor, vă mulţumim", a declarat Prinţul de Wales presei şi publicului, în timp ce sosea la o cină de gală pentru organizaţia caritabilă Air Ambulance din Londra, unde printre invitaţi s-a numărat şi actorul hollywoodian Tom Cruise.

Ulterior, luând cuvântul la gala caritabilă, prinţul William a mulţumit din nou: "Aş dori să profit de această ocazie pentru a vă mulţumi, de asemenea, pentru mesajele amabile de susţinere pentru Catherine şi pentru tatăl meu, în special în ultimele zile. Înseamnă foarte mult pentru noi toţi. Este corect să spunem că ultimele săptămâni au avut un accent mai degrabă "medical"”, a spus prinţul moştenitor, care are 41 de ani.

Evenimentul a fost a doua apariţie publică oficială a moştenitorului tronului, care miercuri şi-a reluat angajamentele publice, după ce şi le amânase pentru a avea grijă de cei trei copii ai săi, după ce Kate, soţia sa în vârstă de 42 de ani, a suferit o intervenţie chirurgicală abdominală, planificată, pe 16 ianuarie, iar apoi a petrecut două săptămâni de recuperare în spital.

Între timp, tatăl său, regele Charles, a urmat un tratament la acelaşi spital pentru o mărire de prostată. Luni, Palatul Buckingham a anunţat că testele ulterioare efectuate asupra monarhului în vârstă de 75 de ani au dezvăluit că acesta are o formă de cancer.

În condiţiile în care regele şi-a amânat îndatoririle publice pentru a urma un tratament în ambulatoriu, iar Kate nu se aşteaptă să revină în serviciul public decât după Paşte, sarcina de a asigura imaginea publică a monarhiei va reveni celorlalţi membri ai familiei regale, în special lui William şi soţiei lui Charles, regina Camilla.

Specialistul în probleme regale Robert Hardman a declarat că William şi-a asumat deja îndatoriri de stat substanţiale spre sfârşitul domniei Reginei Elizabeth, când aceasta a fost împiedicată de probleme de mobilitate să participe. "În această privinţă, nu este atât de diferit, dar, evident, există povara aşteptărilor", a declarat Hardman pentru Reuters. "În multe ocazii va trebui să stea în locul lui, va fi un fel de cvasi-şef de stat în acelaşi mod în care a fost prinţul Charles când regina era lipsită de mobilitate".

