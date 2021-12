Primul interviu acordat de Alec Baldwin după uciderea colegei sale, Halyna Hutchins. Spune că nu a apăsat pe trăgaci

Actorul şi producătorul Alec Baldwin a povestit pe larg, într-un interviu acordat ABC News, cele petrecute pe 21 octombrie pe platourile de filmare pentru „Rust”.

Pistolul care se afla asupra lui s-a descărcat şi Halyna Hutchins, director de imagine, a fost împuşcată mortal, iar regizorul Joel Souza a fost rănit.

El a precizat, în interviul difuzat joi noapte, că nu a auzit vreo plângere legat de siguranţa pe platoul de filmare înainte de incident, aşa cum au spus mai mulţi membri ai echipei ulterior.

Baldwin i-a spus jurnalistului George Stephanopoulos că nu are nimic de ascuns şi că nu se simte vinovat de incident.

„Cineva este responsabil pentru ce s-a întâmplat. Şi nu pot spune cine este, dar ştiu că nu sunt eu”, a declarat el, relatează news.ro.

Hutchins a murit după ce a fost împuşcată pe platourile de filmare pentru westernul „Rust” cu un glonţ adevărat în timp ce se pregătea pentru o scenă. Baldwin stătea pe o bancă într-o biserică în Bonanza Creek Ranch din New Mexico şi ţinea un Colt .45 când acesta s-a declanşat. Lui îi fusese spus că arma este sigură, neîncărcată, şi a mărturisit că i-a luat destul timp să îşi dea seama că Hutchins a fost lovită de glonţ. Ea a fost dusă la spital cu un elicopter şi a murit în aceeaşi zi.

Actorul i-a spus lui Stephanopoulos că a armat revolverul, dar nu a apăsat trăgaciul înainte ca acesta să se declanşeze.

El a subliniat că Hutchins i-a spus unde să ţintească, ca ea să stabilească unghiul de filmare.

„Totul era direcţionat de ea. Ţineam arma unde ea mi-a spus să o ţin, fiind direcţionată chiar sub axila ei”, a explicat Baldwin.

Alec Baldwin este deja pârât în două procese, deschise de doi membri ai echipei de producţie. În interviu, el i-a criticat pentru că au deschis acţiunile legale înaintea soţului lui Hutchins, Matthew.

Toţi producătorii filmului au fost pârâţi în procese, fiind acuzaţi că au angajat persoane fără experienţă pentru a reduce costurile.

Baldwin, ca producător, a subliniat că asta nu înseamnă că este responsabil pentru angajarea unei echipe sau pentru coordonarea producţiei.

„Sunt doar producător creativ. Nu angajez pe nimeni în echipă”, a spus el, adăugând că nu se aşteaptă să fie acuzat penal. „Mi-au spus oameni care ştiu că este foarte puţin probabil să fiu acuzat penal”.

El a vorbit şi despre problemele ridicate de Lane Luper, operator de cameră, care a părăsit proiectul împreună cu un alt coleg în semn de protest faţă de condiţiile de pe platou. Luper a spus în mai multe rânduri că nu erau respectate mai multe chestiuni ce ţin de siguranţă, că echipa nu beneficia de condiţii de cazare adecvate şi că au mai avut loc două incidente asemănătoare - arme cu gloanţe oarbe care s-au descărcat accidental.

„Nu am auzit nimic legat de asta”, a afirmat acum Baldwin, completând că nu crede că economia de fonduri a creat o situaţie periculoasă. „Nu am observat vreo problemă de siguranţă sau securitate în timpul în care am fost acolo”.

Anterior interviului de 80 de minute acordat ABC News, el a spus că nu discută cazul, la cererea biroului şerifului din districtul Santa Fe. Însă i-a menţionat lui Stephanopoulos că este important pentru el să clarifice anumite „idei greşite” şi că nu poate aştepta concluziile anchetei, care ar putea veni în câteva săptămâni sau luni.

El şi-a exprimat tristeţea pentru decesul lui Hutchins şi nedumerirea cu privire la existenţa muniţiei reale pe platoul de filmare a lungmetrajului independent.

„Este o singură întrebare ce trebuie soluţionată. Una singură. Şi aceasta este: «De unde a venit glonţul real?»”.

Baldwin, armurierul Hannah Gutierrez Reed şi asistentul de regie Dave Halls se numără între cei care sunt anchetaţi.

Alec Baldwin este cunoscut pentru rolurile din filme ca „Glengarry Glen Ross” şi „The Hunt For Red October”, precum şi pentru portretizarea lui Donald Trump la emisiunea „Saturday Night Live”.

Interviul a fost primul acordat de el în faţa camerei legat de incident, cu excepţia unei scurte declaraţii acordate TMZ în octombrie, în încercarea de a opri paparazzi să îi urmărească pe el şi familia lui.

Atunci, el a descris incidentul ca „un episod la un trilion” şi a spus că accidente de acest fel au loc foarte rar pe platourile de filmare.