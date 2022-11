Primele imagini după atacul de la Sevastopol. Rușii susțineau că au respins atacul asupra flotei de la Marea Neagră

Specialistul Benjamin Pitt a postat mai multe fotografii pe Twitter. Imaginile din satelit realizate pe 1 noiembrie arată două fregate din clasa Amiral Hryhorovych desfășurate în prezent în Marea Neagră și ancorate în port.

Potrivit expertului, fregata din clasa „Amiral Hryhorovych”, care este ancorată la țărm are avarii minore, ceea ce poate indica că atacul cu drone de pe 29 octombrie a avut succes.

Pe 29 octombrie, grupul de voluntari GeoConfirmed a raportat pe Twitter că cel puțin trei nave ale Flotei Ruse de la Marea Neagră au fost lovite de drone în apropierea golfului Sevastopol, în Crimeea ocupată. Printre acestea se numără nava "Amiralul Makarov".

Mini-thread on the Admiral Grigorovich class frigate that was potentially damaged on 29 October. 1/4 pic.twitter.com/405YuZjSZC

Satellite images taken yesterday at 05:35 and 11:06 UTC show the two Admiral Grigorovich class frigates currently deployed in the Black Sea, moored in port.

3/4 pic.twitter.com/kiTBhNCls3