Primele imagini din tunelurile înguste în care au rămas blocați copiii thailandezi

Băieții cu vârste cuprinse între 11 și 16 ani, și antrenorul lor de 25 de ani, au mers să exploreze peștera după un meci de fotbal, pe 23 iunie. Ploile au inundat însă peștera și le-a blocat ieșirea, fiind găsiți după 10 zile de echipele de salvare. Ei sunt în tunelurile înguste de două săptămâni deja.

Headcam footage from Thailand shows the tough conditions facing dive teams working to rescue 12 boys and their coach from a cave.

It comes after officials confirmed former Thai navy SEAL Saman Kunan had died while assisting with the opreration https://t.co/Cep6kE20A6 pic.twitter.com/r7jRGHrmBZ