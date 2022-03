Primarul din Mariupol: Orașul a încetat să mai existe. Cel puțin așa cum îl știați

Telegram

Vadym Boichenko, primarul orașului Mariupol, din sudul Ucrainei, a pictat o imagine sumbră a vieții din oraș.

„Situația este foarte complicată”, a spus Boichenko într-un interviu difuzat pe YouTube, citat de CNN.

"Armata rusă a pus deja un blocaj pe coridorul umanitar. Avem o mulțime de probleme sociale create de ruși", a continuat el.

Boichenko a spus că orașul, care are o populație de aproape 400.000 de locuitori, a rămas fără curent de cinci zile.

Boichenko a spus că nu există rețele de telefonie mobilă și „de la atacul asupra Mariupolului ne-am pierdut rezerva de apă, așa că suntem complet fără apă acum”.

“Rușii vor să ne despartă de coridorul umanitar, oprind livrarea de bunuri esențiale, rechizite medicale, chiar și alimente pentru copii. Scopul lor este să sufoce orașul și să-l supună unui stres insuportabil”, a continuat primarul.

Boicenko a spus că „răniții și morții în ultimele cinci zile sunt de ordinul zecilor. Până în a opta zi, erau sute. Acum, vorbim deja despre mii”.

„Aceste cifre se vor înrăutăți”, a spus Boichenko. „Aceasta este a șasea zi consecutivă de atacuri aeriene și nu putem să ieșim să recuperăm morții”, a continuat primarul.

„Rușii spun că vor să-i salveze pe ucraineni să nu fie uciși de statul ucrainean, dar ei sunt cei care ucid”, a spus Boichenko.

„Ascultă, medicii noștri curajoși au salvat vieți timp de 10 zile consecutive. Ei trăiesc și dorm în spitalele noastre împreună cu familiile lor”, a mai spus edilul.

Boichenko a vorbit despre coridorul umanitar, care a fost anulat sâmbătă.

„Aveam 50 de autobuze pline cu combustibil și doar așteptam o încetare a focului și drumurile să se deschidă pentru a putea scoate oamenii de aici”, a spus el. „Dar apoi am rămas cu doar 30 de autobuze. Am ascuns acele autobuze într-o altă locație, departe de bombardamente și am pierdut alte 10 acolo. Așa că am rămas cu 20", a explicat edilul.

„Așadar, când acest coridor umanitar se va deschide în sfârșit pentru noi, mâine sau oricând, este posibil să nu mai avem autobuze pentru a evacua oamenii”, a mai spus el.

Boichenko a menționat că salvarea orașului este exclusă: „Singura sarcină acum este să deschidem cu orice preț coridorul umanitar către Mariupol".

„Orașul Mariupol a încetat să mai existe”, a spus Boichenko intervievatorului de pe YouTube, „cel puțin orașul pe care l-ați văzut cândva”.