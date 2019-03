Prima reacție a Facebook după ce rețeaua a picat. Mesajul a fost postat pe Twitter

În două mesaje postate pe contul de Twitter, reprezentanții Facebook spun că nu este vorba despre un atac cibernetic și că lucrează pentru a rezolva problemele semnalate de utilizatori.

"Lucrăm pentru a rezolva această problemă cât mai curând posibil, însă putem confirma că nu este vorba despre un atac cibernetic", se arată într-un mesaj postat în jurul orei 21.00, ora României.

We're focused on working to resolve the issue as soon as possible, but can confirm that the issue is not related to a DDoS attack.