Prigojin ar fi înmormântat la Sankt Petersburg. Cimitirul este înconjurat de poliție

Mercenarii ruşi din Wagner începuseră să se adune marţi la cimitir, scrie news.ro.

Surse oficiale nu au confirmat data sau locul înmormântării lui Prigojin, dar Kremlinul anunţase că revine familiei să stabilească detaliile funeraliilor, însă preşedintele rus Vladimir Putin nu intenţionează să participe.

Site-ul de ştiri Fontanka din Sankt Petersburg şi alte câteva instituţii media au relatat că Prigojin, în vârstă de 62 de ani, ar putea fi înmormântat încă de marţi la cimitirul Serafimovskoe din oraş. Cordoane semnificative de poliţie au înconjurat cimitirul, unde sunt înmormântaţi şi părinţii lui Putin, însă patrule de poliţie sporite au fost văzute şi în alte cimitire din oraş.

Ulterior, canalele media ruseşti au aflat că este vorba despre înmormântarea lui Valeri Cekalov, cel care era şeful părţii de logistică în cadrul companiei Wagner şi care se afla împreună cu Prigojin în avionul care s-a prăbuşit săptămâna trecută. Acesta a fost înmormântat la Cimitirul de Nord din Sankt Petersburg. Familia lui Valeri Cekalov a fost însoţită de zeci de persoane.

Valery Chekalov is buried at the Northern Cemetery

He was the founder of the Euro Polis company, through which #Wagner PMC concluded oil deals in #Syria.

There is only one place for burial in the cemetery, journalists write. https://t.co/nK6pYco8Ey pic.twitter.com/CpiQm80BK7