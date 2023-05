Președintelui Lukașneko i s-a făcut rău în timpul paradei de la Moscova. Nu a mai rămas la dineul oferit de Putin

De altfel, Lukaşenko nici nu a mai rămas la dineul festiv oferit de preşedintele rus Vladimir Putin la Kremlin, într-o rară încălcare a acestei cutume, el revenind de urgenţă la Minsk, scrie Agerpres.

Lukaşenko, un aliat apropiat al lui Putin, părea obosit şi oarecum nesigur pe picioare, iar la mâna dreaptă se vedea că are un bandaj. Apariţia sa a stârnit speculaţii în spaţiul virtual cu privire la starea sa de sănătate, deşi, în rest, nu a arătat semne evidente de boală, notează Reuters.

Imagini video l-au arătat pe preşedintele belarus (68 de ani) discutând cu Putin şi cu ofiţeri superiori ai armatei după parada anuală din Piaţa Roşie, apoi luând un lift până la Mormântul Soldatului Necunoscut din apropiere, în timp ce Putin a mers până acolo cu liderii celor cinci ţări din Asia Centrală şi cu premierul armean.

El s-a alăturat celorlalţi pentru a depune flori la mormântul de lângă Kremlin, la doar aproximativ 300 de metri de locul unde mai devreme urmărise parada care a marcat aniversarea victoriei Uniunii Sovietice asupra Germaniei naziste în 1945.

Autorităţile belaruse nu au făcut nicio declaraţie cu privire la starea de sănătate a lui Lukaşenko, dar acesta a apărut doar la două evenimente publice în ultimele două săptămâni, iar la unul dintre ele vocea sa era răguşită.

Potrivit portalului belarus Charter97%, Lukaşenko sosise în ajun deja bolnav la Moscova pentru a participa la festivităţile dedicate zilei de 9 mai. Încă pe 5 mai, într-o reuniune cu subalternii săi la Minsk, Lukaşenko părea foarte răguşit şi abia dacă vorbea.

Unele media ucrainene, citând surse belaruse din opoziţie, au presupus că este posibil ca bandajul să fi acoperit urmele lăsate de un cateter prin care s-ar putea să-i fi fost administrate injecţii.

Într-una din imaginile difuzate de media de stat ruse se vede cum preşedintele belarus este preluat de membri ai Serviciului de protecţie şi pază al preşedinţiei ruse (FSO) şi urcat într-o maşină electrică, notează Unian.

Lukașenko, bolnav de o săptămână

Conform contului rusesc "BRIEF" de pe reţeaua Telegram, citat de jurnalistul ucrainean Denis Kazanski, preşedintelui belarus i s-a făcut rău după paradă şi i-a fost pusă la dispoziţie o echipă de medici. "Şi-a anulat toate întâlnirile, este sub perfuzie", scrie "BRIEF".

În drum spre aeroportul din Moscova, în convoiul preşedintelui belarus se putea vedea o ambulanţă, transmite canalul de televiziune ucrainean TSN.

Lukaşenko de o săptămână se simte rău, dar totuşi a sosit la Moscova la rugămintea personală a lui Vladimir Putin, conform postului de televiziune citat.

Putin promite rușilor victoria

În afară de Lukaşenko, preşedintele rus a fost însoţit la parada din Piaţa Roşie de preşedintele kazah, Kasîm-Jomart Tokaev, de premierul armean Nikol Pashinyan, de preşedintele tadjik Emomali Rahmon, de preşedintele kârgâz Sadâr Japarov şi de preşedintele uzbec Şavkat Mirzoiev.

La parada de marţi de Ziua Victoriei, Putin a promis ruşilor o 'victorie' în 'războiul' din Ucraina, despre care susţine că este orchestrat de Occident pentru a distruge Rusia, făcând o paralelă cu cel de-al Doilea Război Mondial, în ziua în care se celebrează 78 de ani de la înfrângerea Germaniei naziste, transmite AFP.

'Civilizaţia este din nou într-un moment de cotitură. Un război a fost lansat împotriva patriei noastre', a spus preşedintele rus din emblematica Piaţă Roşie din Moscova, în faţa câtorva mii de soldaţi, a elitei politice ruse şi a câtorva lideri din fostele ţări ale URSS.

Dar, în acest an, ceremoniile au loc într-un moment în care armata rusă este mai împotmolită ca oricând în campania sa militară, suferind pierderi grele, în timp ce Ucraina se pregăteşte de o contraofensivă.

Luni, data la care lumea occidentală marchează sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a promis Rusiei o înfrângere, 'la fel' ca în cazul naziştilor.

Rusia a invadat Ucraina la 24 februarie 2022, în ceea ce ea numeşte 'operaţiune militară specială', denunţată de Kiev şi Occident drept o agresiune nejustificată, ilegală şi neprovocată, prima de acest gen în Europa după cel de-al Doilea Război Mondial.

