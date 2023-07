Președintele Portugaliei a leșinat în timpul unei vizite. Liderul lusitan a fost luat pe sus și dus la spital | VIDEO

"Sunt bine", le-a spus el miercuri seară jurnaliştilor strânşi în faţa spitalului în care a fost internat, potrivit imaginilor difuzate de canalul RTP.

Liderul în vârstă de 74 de ani şi-a pierdut cunoştinţa miercuri după-amiază, în timpul unei vizite la o universitate din municipalitatea Almada, la sud de Lisabona, a anunţat biroul prezidenţial.

Şeful statului s-a simţit rău în timpul unei discuţii cu cercetători şi "şi-a pierdut cunoştinţa pentru scurt timp".

Rebelo de Sousa a spus că a fost sfătuit de medici să bea mai multă apă. "Nu voi muri din asta", le-a mai spus el jurnaliştilor, potrivit Agerpres.

#Portuguese President Marcelo Rebelo de Sousa has been discharged from hospital after he collapsed while visiting a university in the Costa de Caparica on July 5. He attributed the incident to a drop in pressure. pic.twitter.com/EF6DBAH1Qc