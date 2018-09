Preşedintele Iranului îl acuză pe Donald Trump de "deficienţă intelectuală"

Donald Trump a catalogat regimul political din Iran drept "o dictatură coruptă", adăugând şi că "seamănă haos şi distrugere". Acuzaţiile lui Donald Trump din plenul Adunării Generale au venit după ce, în prealabil, pe pagina sa de Twitter, a făcut remarci măgulitarea la adresa preşedintelui iranian - adăugând totuși că nu are de gând să se întâlnească cu el.

Despite requests, I have no plans to meet Iranian President Hassan Rouhani. Maybe someday in the future. I am sure he is an absolutely lovely man!