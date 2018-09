Donald Trump cere lumii, la Adunarea Generală a ONU, să izoleze Iranul

''Noi nu putem permite principalului susţinător al terorismului din lume să posede armele cele mai periculoase de pe planetă, să ameninţe America'' sau Israelul, a subliniat Trump în discursul său din cadrul sesiunii anuale a Adunării Generale a ONU, ce are loc la New York.

''Liderii Iranului seamănă haos, moarte şi distrugere. Ei nu îşi respectă vecinii şi frontierele sau drepturile suverane ale ţărilor. Cerem tuturor ţărilor să izoleze regimul iranian atât timp cât agresiunea din partea sa continuă şi să susţină poporul iranian'', a adăugat liderul de la Casa Albă, scrie Agerpres.

După ce în luna august SUA au reinstituit un prim set de sancţiuni împotriva Iranului, Trump a confirmat acum că al doilea set de sancţiuni va fi aplicat din noiembrie şi a cerut din nou celorlalte state să nu se mai bazeze pe importurile de petrol iranian. 'Sancţiuni suplimentare vor reîncepe din 5 noiembrie şi altele vor urma şi lucrăm cu ţările care importă petrol iranian să-şi reducă substanţial achiziţiile', a precizat liderul de la Casa Albă.

Adresându-se jurnaliştilor înaintea discursului său, Donald Trump a apus că nu se va întâlni cu liderii iranieni decât după ce aceştia 'îşi schimbă tonul' discursului lor. La sesiunea anuală a Adunării Generale a ONU participă şi preşedintele iranian Hassan Rouhani.

''Iranul a acţionat foarte rău. Aşteptăm cu nerăbdare să avem o relaţie foarte bună cu Iranul, dar acest lucru nu se va întâmpla acum'', a menţionat liderul american.

Relaţiile dintre SUA şi Iran, inamici de multe decenii, s-au tensionat şi mai mult începând din luna mai, când preşedintele SUA a anunţat retragerea ţării sale din acordul internaţional privitor la programul nuclear iranian, încheiat în 2015, şi impunerea de sancţiuni contra Teheranului.

În ultimele luni, Donald Trump a afirmat că se va întâlni cu Hassan Rouhani fără condiţia de a negocia un nou acord, ofertă reluată duminică de secretarul de stat american Mike Pompeo şi înaintată liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei.

Rouhani a anunţat luni că Teheranul nu va discuta cu Donald Trump decât după ce SUA revin la acordul nuclear din 2015.

Coreea de Nord

Donald Trump a lăudat iniţiativa sa de pace 'curajoasă' împreună cu Coreea de Nord, relatează AFP, Reuters şi dpa.

'Ne-am angajat cu Coreea de Nord să înlocuim spectrul conflictului cu o nouă şi curajoasă iniţiativă pentru pace', a afirmat liderul de la Casa Albă.

El a avertizat totuşi că sancţiunile internaţionale împotriva Phenianului vor rămâne în vigoare până la denuclearizarea Peninsulei Coreea.

'Rachetele nu mai zboară în toate direcţiile, testele nucleare s-au oprit, unele sit-uri nucleare sunt deja dezafectate', a afirmat Trump în discursul său anual la Adunarea Generală a ONU.

'Aş dori să-i mulţumesc preşedintelui Kim pentru curajul şi pentru demersurile sale, deşi mai rămân multe de făcut', a mai spus Trump.

Şeful statului american le-a mulţumit de asemenea liderilor Coreei de Sud, Japoniei şi Chinei pentru ajutorul lor în acest proces.

Declaraţiile lui Donald Trump sunt extrem de diferite faţă de cele rostite în urmă cu un an de la tribuna ONU, atunci când el a ameninţat cu 'distrugerea totală' a Coreei de Nord şi l-a atacat pe liderul nord-coreean Kim Jong Un, pe care l-a numit 'omul rachetă' aflat într-o 'misiune sinucigaşă'.

Avertisment pentru statele europene

Donald Trump a avertizat statele europene împotriva dependenţei de sursele de energie ruseşti, în discursul rostit de la tribuna Adunării Generale a ONU, relatează dpa.

"Germania va deveni total dependentă de energia rusească dacă nu schimbă imediat direcţia", a declarat Trump, care a lăudat pe de altă parte Polonia pentru dezvoltarea de conducte alternative.

Liderul de la Casa Albă a criticat de asemenea Organizaţia Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC), subliniind că preţul petrolului trebuie să scadă. "Nu vom mai putea rezista prea mult cu preţuri atât de ridicate", a avertizat Trump.

"OPEC şi statele OPEC jecmănesc restul lumii, ca de obicei", s-a exprimat Trump. "Noi apărăm aceste ţări pe degeaba, iar ele profită de noi vânzându-ne petrol la preţuri ridicate. Nu este bine", a adăugat preşedintele american.

Acesta a criticat de asemenea actualul sistem comercial global, făcând apel la un comerţ corect.

"Multe state din această sală vor fi de acord cu mine că sistemul comercial mondial are nevoie stringentă de schimbare. În Organizaţia Mondială a Comerţului au fost admise ţări care încalcă toate principiile pe care se bazează organizaţia", a acuzat Donald Trump.

Preşedintele american a denunţat o serie de practici, între care dumpingul şi furtul de proprietăţi intelectuale, şi a dat asigurări că "zilele acelea s-au sfârşit". "Nu vom mai tolera astfel de abuzuri. Nu vom mai permite ca lucrătorii noştri să fie victimizaţi, companiile noastre să fie înşelate şi bogăţiile noastre să fie furate şi transferate", a mai spus Trump, referindu-se în special la China, notează dpa.

"America nu-şi va cere niciodată scuze pentru că îşi protejează cetăţenii", a declarat preşedintele Trump

Armele chimice în Siria

Trump a avertizat guvernul sirian împotriva folosirii armelor chimice, afirmând că Washingtonul va "răspunde" la orice astfel de acţiune, relatează dpa.

El a cerut de asemenea ca refugiaţii să rămână în regiune, apreciind că aceasta permite ca resursele limitate să fie utilizate mai bine.

Ca preşedinte, Trump s-a remarcat în ţara sa prin măsurile de reducere a imigraţiei şi a scăzut cotele de primire a refugiaţilor în SUA.

Preşedintele american a subliniat de asemenea în discursul său că SUA este acum o ţară mai puternică şi mai bogată decât atunci când a preluat mandatul la Casa Albă, în urmă cu aproape doi ani.

"Armata noastră va fi în curând mai puternică decât a fost vreodată", a subliniat el.

Critici pentru 'ideologia globalismului'

Statele Unite ale Americii vor să-şi limiteze contribuţia la 25% din bugetul operaţiunilor ONU de menţinere a păcii şi, de acum înainte, ajutorul oferit de Washington va fi rezervat 'ţărilor prietene', a declarat marţi preşedintele american Donald Trump la tribuna Adunării Generale a ONU, unde a criticat 'ideologia globalismului' şi a pledat în favoarea patriotismului şi respectării suveranităţii naţionale, relatează AFP şi dpa.

'Ca parte a eforturile noastre de reformă (a ONU), le-am spus negociatorilor noştri că SUA nu vor mai plăti mai mult de 25% din bugetul operaţiunilor de menţinere a păcii', (6,689 de miliarde de dolari, dintre care 28,5% plătite de Washington până acum), cu scopul de a încuraja alte ţări să împartă această grea povară', a spus Donald Trump.

El a anunţat de asemenea o revizuire a ajutorului acordat de SUA altor ţări. 'Statele Unite sunt cel mai mare donator de ajutor din lume', a spus el. 'În viitor, vom oferi ajutor internaţional numai celor care ne respectă şi, sincer, prietenilor noştri', a adăugat Trump.

Pe de altă parte, Donald Trump a elogiat încă o dată 'suveranitatea' şi 'patriotismul' şi a atacat virulent Curtea Penală Internaţională (CPI), pe care a acuzat-o că nu are 'nicio legitimitate şi nicio autoritate'.

'Statele Unite nu sprijină şi nu recunosc CPI', care 'revendică o jurisdicţie aproape universală asupra cetăţenilor din toate ţările, încălcând principiile justiţiei şi ale echităţii', a mai spus el.

'Nu vom abandona niciodată suveranitatea americană în faţa unei birocraţii mondiale nealese şi iresponsabile', a spus el, respingând 'ideologia globalismului'.

