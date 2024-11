Preşedinta Comisiei Europene: ”Rusia cheltuie până la 9% din PIB-ul său pentru apărare, iar Europa 1,9. Este ceva greșit”

Cheltuielile UE pentru apărare "trebuie să crească", a spus ea, prezentând componenţa noii Comisii Europene în faţa eurodeputaţilor.

”Războiul face ravagii la granițele Europei. Iar noi trebuie să fim pregătiți pentru ceea ce ne așteaptă - lucrând mână în mână cu NATO. Știm că trebuie să facem mult mai multe împreună, ca europeni. Doar o cifră. Rusia cheltuiește până la 9% din PIB-ul său pentru apărare. Europa cheltuiește în medie 1,9 %. Este ceva greșit în această ecuație.” - a subliniat ea, înaintea votului pentru noul executiv comunitar.

”Cheltuielile noastre pentru apărare trebuie să crească. Avem nevoie de o piață unică pentru apărare. Trebuie să consolidăm baza industrială de apărare. Trebuie să ne îmbunătățim mobilitatea militară. Și avem nevoie de proiecte europene comune în domeniul apărării. Și acesta este motivul pentru care Andrius Kubilius va fi primul comisar european pentru apărare. Nu avem timp pierdut. Și trebuie să fim la fel de ambițioși, deoarece amenințările sunt grave.

Așadar, în primele 100 de zile vom prezenta o carte albă privind viitorul apărării europene. Pot să vă asigur că securitatea Europei va fi întotdeauna prioritatea acestei Comisii.

Această luptă pentru libertate nu se aplică doar celor 27 de state membre ale noastre. Visul Europei se extinde la Balcanii de Vest, la Ucraina, la Moldova și dincolo de acestea. Am văzut curajul poporului ucrainean în continuarea călătoriei sale europene. Am văzut reziliența poporului din Moldova de a rămâne fidel viitorului său european. Am văzut angajamentul Balcanilor de Vest de a se reforma, de a se dezvolta și de a se pregăti să adere la Uniunea noastră.

În același timp, am văzut cum Rusia nu se va opri de la nimic pentru a încerca să-i împiedice să aibă un viitor european. Dar, stimați deputați: Angajamentul Europei față de aceste țări va fi

întotdeauna mai puternic. Să nu existe nicio îndoială, dorim ca Ucraina să facă parte din Uniunea Europeană. Așadar, vom fi alături de Ucraina atâta timp cât va fi necesar. Ne vom pregăti cu reformele de care avem nevoie de partea noastră. Și vom sprijini aceste țări în fiecare etapă a procesului lor bazat pe merite până când vor fi pregătite să adere la Uniunea noastră.

Marta Kos - cu vasta sa experiență - este persoana potrivită pentru această sarcină. Viziunea unui continent unit prin democrație, statul de drept și respectarea libertăților fundamentale va ghida întotdeauna activitatea noastră. Deoarece oamenii din aceste țări merită un viitor de pace, progres și prosperitate. Iar noi ne vom asigura că acest viitor poate fi în Europa.” - a declarat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în plenul Parlamentului European de la Strasbourg.

