Premiile BAFTA 2024: Robert Downey Jr., cel mai bun actor în rol secundar. Cui i-a fost oferit acest trofeu anul trecut

Robert Downey Jr. a fost premiat în cadrul celei de-a 77-a ediţii a galei premiilor Academiei Britanice de Arte ale Filmului şi Televiziunii (BAFTA), potrivit site-ului oficial al evenimentului.

La această categorie au fost nominalizaţi actorii Robert De Niro ("Killers of the Flower Moon"), Robert Downey Jr ("Oppenheimer"), Jacob Elordi ("Saltburn"), Ryan Gosling ("Barbie"), Paul Mescal ("All of Us Strangers"), Dominic Sessa ("The Holdovers").

În 2023, acest trofeu i-a revenit actorului irlandez Barry Keoghan datorită interpretării sale din filmul ''The Banshees Of Inisherin'', regizat de Martin McDonagh.

Cea de-a 77-a ediţie a galei premiilor BAFTA, care se desfăşoară la ora transmiterii acestor informaţii la Royal Festival Hall din Londra, este prezentată de actorul scoţian David Tennant.

Da'Vine Joy Randolph, desemnată cea mai bună actriţă în rol secundar

Da'Vine Joy Randolph a fost desemnată cea mai bună actriţă în rol secundar graţie interpretării sale din lungmetrajul ''The Holdovers'', regizat de Alexander Payne, duminică seară la Londra, în cadrul celei de-a 77-a ediţii a galei premiilor Academiei Britanice de Arte ale Filmului şi Televiziunii (BAFTA), potrivit site-ului oficial al evenimentului.

La această categorie au fost nominalizate actriţele Emily Blunt ("Oppenheimer"), Danielle Brooks ("The Color Purple"), Claire Foy ("All of Us Strangers"), Sandra Hüller ("The Zone of Interest"), Rosamund Pike ("Saltburn"), Da'Vine Joy Randolph ("The Holdovers").

În 2023, acest trofeu i-a revenit actriţei Kerry Condon datorită interpretării sale din filmul ''The Banshees Of Inisherin'', regizat de Martin McDonagh.

The Zone of Interest'' a câştigat premiul pentru cel mai bun film străin

Lungmetrajul ''The Zone of Interest'', regizat de Jonathan Glazer, a câştigat premiul pentru cel mai bun film în altă limbă decât engleza duminică seară, la Londra, în cadrul celei de-a 77-a ediţii a galei premiilor Academiei Britanice de Arte ale Filmului şi Televiziunii (BAFTA), potrivit site-ului oficial al evenimentului.

La această categorie au concurat producţiile cinematografice "20 Days In Mariupol", "Anatomy of a Fall", "Past Lives", "Society of the Snow", "The Zone of Interest".

Drama istorică "The Zone of Interest", o coproducţie Marea Britanie-Polonia, este un lungmetraj cutremurător despre viaţa de zi cu zi a comandantului lagărului nazist de exterminare de la Auschwitz.

În 2023, acest trofeu a fost câştigat de filmul german ''All Quiet on the Western Front''.

