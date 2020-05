Premierului Noii Zeelande i s-a refuzat accesul într-o cafenea ca urmare a regulilor impuse chiar de ea

Jacinda Ardern, logodnicul ei Clarke Gayford şi un grup de prieteni s-au dus la o cafenea din Wellington, dar le-a fost refuzat accesul deoarece cafeneaua atinsese deja numărul maxim de clienţi permis conform noilor reglementări.

"Trebuie să-mi asum responsabilitatea, nu m-am organizat şi nu am făcut nicio rezervare nicăieri", a scris pe Twitter Clarke Gayford ca răspuns la remarca unui alt consumator care remarcase că aceşti clienţi VIP au fost respinşi, potrivit Agerpres.

Noua Zeelandă a început să ridice restricţiile impuse pentru a preveni răspândirea noului coronavirus. Joi, cafenelele au primit autorizaţia de a fi redeschise, dar cu respectarea păstrării distanţei între clienţi, care sunt obligaţi să stea la mese.

Un client, care a observat că premierul Jacinda Ardern nu a putut intra în cafenea, a declarat pentru Stuff Media că un angajat a fost "nevoit să îi comunice, jenat, că locul era plin, că nu aveau mese libere şi ei au plecat".

Omg Jacinda Ardern just tried to come into Olive and was rejected cause it's full. ????