Premierul Poloniei îi oferă actorului Jesse Eisenberg pregătire militară pentru a obţine „rolul noului James Bond". VIDEO

În această lună, preşedintele Poloniei i-a conferit cetăţenia poloneză lui Eisenberg, care are origini poloneze. Sâmbătă, prim-ministrul Donald Tusk a postat pe reţeaua de socializare X un videoclip în care apare urmărind un fragment dintr-o apariţie a lui Eisenberg la emisiunea The Tonight Show de la NBC.

În cadrul acelei apariţii, Eisenberg a declarat, stârnind hohote de râs, că la o zi după ce a primit cetăţenia s-a uitat la ştiri „şi ştirea principală era «Polonia cere acum tuturor bărbaţilor să participe la instruire militară»”.

În videoclipul său, Tusk a spus: „Dragă Jesse, chiar nu trebuie să-ţi fie teamă de nimic!” El a menţionat că pregătirea militară este voluntară. „Aşa că vino în Polonia! Şi îţi vom oferi un astfel de antrenament încât, noul rol James Bond? Este al tău!"

Jesse, zapraszam do Polski!

