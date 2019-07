Premieră în SUA. Bebeluș născut după un transplant de uter de la o decedată

Fetiţa s-a născut luna trecută la Cleveland Clinic, a anunţat spitalul marţi într-un comunicat. Mama, care are în jur de 30 de ani, face parte dintr-un proiect de cercetare în care au fost implicate 10 femei cu infertilitate a factorului uterin (UFI), ceea ce înseamnă că nu au uter.

Echipa de cercetare a realizat cinci transplanturi, dintre care trei cu succes, inclusiv cel în urma căruia s-a născut fetiţa. Două dintre femei aşteaptă transferuri de embrioni şi alte candidate aşteaptă un transplant.

Dr. Uma Perni, un membru al echipei de cercetare, a declarat că, în timp ce naşterea anunţată marţi face parte dintr-un proiect de cercetare, "este interesant să se poată vedea ce opţiuni ar putea exista pentru femei în viitor".

