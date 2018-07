Povestea tinerei care a crescut în junglă, vânată de jaguari și obligată să ucidă pentru a supraviețui

instagram.com/christina_rickardsson/

Christina Richardsson, în vârstă de 35 de ani, a copilărit în jungla din Brazilia, fiind vânată de animalele sălbatice și obligată să ucidă pentru a supraviețui.

În cartea sa autobiografică, recent lansată, tânăra a povestit cum vâna păsări pentru a se hrăni, la un moment dat fiind nevoită să ucidă un copil fără adăpost pentru o bucată de pâine.

Christina a trăit în jungla braziliană, într-o peșteră, alături de mama sa. Femeia a fost nevoită să se retragă în sălbăticie pentru a scăpa de soțul abuziv, iar singura soluție pe care a considerat-o eficientă, pentru ea și fiica sa, a fost să se ascundă departe de civilizație.

Cele două femei au învățat să supraviețuiască laolaltă cu animalele sălbatice, iar din când în când se întorceau în orașe, unde cerșeau pe străzi. Aici, tânăra a învățat să fure mâncare.

La un moment dat, pe când avea doar 7 ani, Christina a fost nevoită să ucidă un alt copil fără adăpost pentru o bucată de pâine.

„M-a lovit cu pumnul în față, apoi am început să ne batem. La un moment dat, am reușit să-l imobilizez la pământ, am luat un ciob de sticlă de pe jos și l-am lovit cu el în stomac cât de tare am putut.

La început nu am simțit nimic, nu îmi dădeam seama ce făcusem, însă, pe măsură ce mâinile mi se umpleau de sânge m-am speriat și am fugit fără să uit, însă, bucata de pâine pentru care am comis această crimă. Am început să mânânc, însă mi s-a făcut rău imediat, realizând ce tocmai am făcut”, a declarat femeia.



La vârsta adolescenței, Christina a ajuns la un orfelinat, de unde a fost adoptată de o familie din Suedia. În 2015, s-a întors în Brazilia pentru a-și căuta mama biologică. Când a descoperit-o, a aflat cu tristețe că cea care i-a dat viață suferea de schizofrenie.

