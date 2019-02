Povestea sclavelor sexuale ale ISIS, vândute de jihadiști ca la piață

În Jinwar, în nord-estul Siriei, zeci de femei își reclădesc o viață nouă după ororile trăite după ce au fost răpite și exploatate de teroriștii ISIS.

Jinwar a devenit, astfel, casa femeilor kurde, Yazidi și arabe care au reușit să scape din mâinile jihadiștilor.

Berivan și mama ei sunt de origine din Sinjar, Irak, un teritoriu cu populație majoritară Yazidi, ai cărei membri sunt de ani persecutați din cauza religiei lor. Jihadiștii au răpit fetițele și femeile Yazidi, iar pe bărbați i-au îngropat de vii.

Femeile cu vârste între 10 și 20 de ani erau vândute în piață ca sclave sexuale, multe dintre ele trecând de la luptător la luptător, fiind victimele abuzului fizic și psihic, scrie The Guardian.

[ON THE GROUND]

This week, @RojavaIC researchers visited the autonomous women's village #Jinwar.

The "buffer zone" Turkey wants to impose would mean the occupation of Jinwar and 1000s of other settlements - but Jinwar's residents say they will never be intimidated into leaving. pic.twitter.com/fhoOEjyyE4