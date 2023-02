Povestea emoționantă a unui bărbat care a fost prins sub dărâmăturile din Turcia. A supraviețuit cu 12 măsline

Ergit, în vârstă de 32 de ani, care a fost adus la spitalul Bilkent City din Ankara după ce a fost scos de sub dărâmături în Hatay, a povestit ce a trăit în timpul cutremurului, scrie agenția de presă Anadolu.

Bărbatul lucra la o companie privată din Ankara și a mers în Hatay pentru o misiune pe termen scurt. în timpul cutremurelor, Ergit s-a adăpostit sub o masă în camera de hotel.

„Am căzut de la etajul al doilea. Aveam bucata de fier a mesei în mână, un scaun dublu deasupra mea și grămezile de fier ale hotelului deasupra. Am stat într-o cameră ca aceasta. A fost pentru prima dată în viața mea când am trăit un astfel de cutremur”, a declarat bărbatul.

„Cineva va veni să ne salveze”, le spunea bărbatul oamenilor prinși și ei sub dărâmături.

Ergit a spus că a fost scos de sub dărâmături cu ajutorul tatălui său, al colegilor și al oamenilor din organizațiile neguvernamentale care au venit de la Ankara.

„Aveam o vedere foarte mică asupra molozului în care mă aflam, nu știam dacă era zi sau noapte. Era ca și cum aș fi fost acolo timp de zece zile. Erau replici constante când eram sub moloz, rupeam cu cotul cărămizile care cădeau pe mine pentru a lua aer. În timp ce spărgeam cărămizile, am dat peste o pungă în care erau 12 măsline. După 32 de ore am fost scos de sub dărâmături”, a mai spus Ergit.

„Nu-mi pot mișca picioarele acum, dar sper că voi putea în urma tratamentul de aici. Este necesar să fim recunoscători, Dumnezeu să ne ajute pe toți. Vă rog să nu vă pierdeți speranța”, a spus Ergit.

Vă reamintim, pe 6 februarie, în sudul Turciei, dar și în Siria a avut loc o catastrofă. Peste 25.000 de oameni au murit în urma unor cutremure devastatoare.

Președintele Erdogan vorbește despre tragedia secolului în țara sa.

În nordul Siriei, situația este descrisă drept catastrofală de Căștile Albe, gruparea de apărarea civilă care nu a primit niciun fel de ajutor din străinatate.

Dată publicare: 11-02-2023