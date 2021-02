Poveste incredibilă pentru o tânără din Alaska. Ce a pățit când a mers la toaleta din spatele casei

O tânără din Alaska s-a ales cu o poveste incredibilă după un weekend petrecut la casa de vacanță a fratelui ei.

Femeia a tras o sperietură soră cu moartea când s-a dus la toaleta din spatele curții. Un urs a muşcat-o de...partea dorsală.

Shannon Stevens: "Este o poveste amuzantă, chiar dacă e... într-adevăr, una personală. Dar e o poveste atât de bună încât nu-mi mai pasă."

Totul s-a întâmplat la o cabană aflată pe malul unui lac din centrul statului american Alaska. Femeia spune că, imediat după cină, a mers la toaleta aflată în spatele casei. Doar că în scurt timp a realizat că nu este singură.

Shannon Stevens: "M-am dus la toaleta din fundul curții, m-am așezat și, în momentul acela, ceva m-a mușcat."

Femeia a sărit ca arsă și a început să țipe.

Erik Stevens: "Am întrebat-o ce a mușcat-o și mi-a spus că nu știe. Am întrebat-o unde e și mi-a spus că e acolo jos, în groapă. Mi-am zis că o să ridic capacul să văd ce e acolo jos, așa că am luat lanterna, am ridicat capacul și am văzut capul mare al unui urs care se uita la mine cu fața lui de culoarea scorțișoarei, ceva ce nu mă așteptam să văd acolo."

Oaspetele agresiv a fost lăsat în pace. Dar, a doua zi, bărbatul a găsit urmele unui urs negru în apropiere de locul faptei. Un specialist din zonă susține că Moş Martin poate ieşi din bârlog şi iarna - pentru a-şi căuta hrană.

După această experienţă, cei doi fraţi spun că s-au ales cu o lecţie importantă.

Rana femeii s-a dovedit a fi una superficială și este aproape vindecată.