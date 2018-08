Portretele românilor uciși în catastrofa din Genova. ”Se ştia de mult că podul avea probleme”

Numele a doi români figurează pe lista neagră a celor care şi-au pierdut viaţa în catastrofa petrecută la Genova.

Cel mai nou bilanţ indică 39 de morţi şi 16 răniţi, însă pompierii susţin au scos zeci de oameni vii de sub dărâmături.

Încă în stare de şoc, italienii au început să caute vinovaţii pentru această tragedie despre care tot mai multe voci afirmă că era inevitabilă. Podul a avut probleme încă de la început, iar traficul intens şi lipsa rutelor ocolitoare au agravat lucrurile.

Sub tonele de beton prăbuşite la locul dezastrului de la Genova, echipele de salvatori au găsit şi trupului unui român. Avea doar 36 de ani, era din Gorj şi se afla la volanul unui TIR când viaductul a cedat.

Bărbatul venea din Franţa iar în urmă cu câteva zile se fotografiase lângă vehiculul de mare tonaj din care acum au rămas doar nişte resturi.

Citește și Cine sunt cei 2 români identificaţi printre victimele tragediei de lângă Genova. FOTO

Constantin Bobaru, primar Bumbești-Jiu: ”Lucra în Franţa, era conducător auto şi avea o cursă de Italia. Destinul l-a dus într-un moment nefericit, într-un loc nefericit. Şi deznodământul îl vedeţi şi dumneavoastră. Reuşise să îşi facă o casă în localitatea de baştină, urma să se căsătorească cu o tânără şi să vină la casa din localitatea de baştină. Vom fi alături de familie şi financiar.”

Cea de-a doua victimă ar fi, potrivit presei de la Chişinău, Anatolie Mălai, în vârstă de 44 ani, cu dublă cetăţenie, română şi moldovenească. Şi el era şofer de TIR iar acasă îl aşteptau 3 copii mici.

O soartă tragică au avut şi doi italieni care mergeau cu băieţelul lor în vacanţă în Sardinia. Aveau maşina plină de bagaje şi de jucării. Trupul copilului de 7 sau 8 ani a fost printre primele recuperate de echipele de salvare.

În jur de 30 de autoturisme şi 5 vehicule de mare tonaj au căzut în gol de la 50 de metri în momentul când o porţiune de 80 de metri din pod a început să se surpe. Fostul fotbalist Davide Capello a scăpat cu viaţă ca prin minune.

Davide Capello, fost fotbalist: ”Conduceam pe pod şi la un moment dat am văzut strada prăbuşindu-se în faţa mea şi am căzut cu tot maşină. Am rămas agăţat de un pilon, nu ştiu exact, de asta n-am căzut până jos. A fost o scenă aproape de film.”

Extrem de norocos a fost şi un bărbat aflat lângă camionul lui, oprit sub pod.

Şofer: "Am auzit o bubuitură puternică şi am fost împins în spate. Am fost proiectat la 10 metri distanţă şi m-am lovit de un zid. Atât îmi amintesc."

Operaţiunile de salvare, la care participă peste o mie de poliţişti şi pompieri din mai multe ţări europene, nu s-au oprit o clipă. Salvatorii cercetează ruinele centimentru cu centimetru, căutând semne de viaţă sub bucăţi de beton de mărimea unui camion.

Luca Cari, purtător de cuvânt al pompierilor: ”Am scos zeci de oameni în viaţă. Nu am un număr exact al oamenilor salvaţi, dar sunt mulţi. ”

Între timp, şocul şi durerea s-au transformant în mânie, mai ales printre genovezi, care spun că podul avea probleme şi acest lucru se ştia de mult. Proiectantul ar fi calculat greşit ritmul de îmbătrânire al betonului armat. Tocmai din această cauză, podul a necesitat lucrări de întreţinere extrem de costisitoare aproape imediat ce a fost terminat, în 1967. Lucrări de mentenanţă aveau loc şi în momentul prăbuşirii.

Încă de acum doi ani, un inginer din Genova îl numea un "eşec al ingineriei" şi avertiza că podul va trebui înlocuit. Însă proiectele care ar fi asigurat o alternativă pentru acest pod care preia traficulul din Italia spre Franţa şi Spania au fost amânate zeci de ani la rând. Ministrul de interne, lider al formaţiunii de extremă dreaptă Liga Nordului, spune că Uniunea Europeană e vinovată indirect.

Mateo Salvini, ministrul italian de Interne: ”Următorul buget trebuie să fie gândit pentru a asigura securitatea italienilor, dreptul lor la viaţă, la muncă, la sănătate, iar angajamentele europene vin după, o spun cu tot respectul."

Auzind zgomotul asurzitor, locatarii blocurilor din imediata vecinătate au crezut că e cutremur. Mulţi insistă că au văzut un fulger lovind podul chiar înainte de tragedie, dar autorităţile nu s-au pronunţat deocamdată asupra rolului jucat de vreme în această nenorocire.

