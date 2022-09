Polonia îi cere Germaniei mii de miliarde de euro, ca despăgubire pentru cel de-al Doilea Război Mondial

Guvernul polonez a estimat costurile financiare ale celui de-al Doilea Război Mondial la 1,3 trilioane de euro.

Oficialii de la Varșovia au spus că ar „ruga Germania să negocieze aceste daune”, potrivit agenției de presă AFP.

Vice prim-ministrul Jaroslaw Kaczynski a spus că va fi un proces „lung și dificil”.

#UPDATE Poland's government has estimated the financial cost of World War II losses at 1.3 trillion euros (dollars) and said it would "ask Germany to negotiate these reparations".

Deputy Prime Minister Jaroslaw Kaczynski has said it would be a "long and difficult" process.