Polițistul din Marea Britanie care a violat-o și ucis-o pe Sarah Everard, condamnat la închisoare pe viață

Anunţând pedeapsa pentru Wayne Couzens la tribunalul penal Old Bailey din Londra, judecătorul Adrian Fulford a subliniat că crima s-a produs în „circumstanţe extrem de brutale” şi că victima a fost o persoană „complet ireproşabilă”.

Decesul lui Sarah Everard, de 33 de ani, răpită când se întorcea pe jos acasă de la o cină la nişte prieteni şi apoi găsită moartă, strangulată şi cu corpul ars, o săptămână mai târziu, într-o pădure, a provocat un val de emoţie în ţară.

Mii de femei şi-au mărturisit pe reţelele sociale sentimentul de insecuritate, făcând apel la responsabilii politici să acţioneze împotriva violenţelor care le vizează.

Judecătorul a declarat că Wayne Couzens, un bărbat căsătorit şi tată a doi copii, a plecat „să vâneze o femeie singură pentru a o răpi şi viola” şi că trebuie să-şi fi dat seama că „s-ar putea să fie necesar să o ucidă”.

CCTV evidence shown in the Sarah Everard court case creates a timeline of the night she was abducted and murdered by London policeman Wayne Couzenshttps://t.co/VpGmbhEc6k pic.twitter.com/s5VgC5yMCf