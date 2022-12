Cum a ajuns în prag de moarte polițista care a făcut supradoză în timpul unui control în trafic. „Am observat o pudră albă”

Ofițerul Courtney Bannick de la Departamentul de Poliție Tavares și-a pierdut cunoștința după ce a ingerat accidental drogul – care este de 100 de ori mai puternic decât heroina și poate provoca moartea – în timpul unui control în trafic, potrivit New York Post.

Femeia a găsit substanța interzisă într-o bancnotă de un dolar.

„Știu că atunci când am găsit narcoticele, acestea au fost înfășurate într-o bancnotă de un dolar”, a spus ea.

„Când am desfăcut bancnota, am desfăcut-o pentru că simțeam că e ceva în ea. Am observat o pudră albă. Am mai văzut fentanil de multe ori, deci cred că asta era. L-am împachetat la loc și l-am pus înapoi”, a povestit ea, potrivit pentru Fox News.

După ce au găsit droguri în bancnota de un dolar, Bannick spune că au decis să ducă drogurile la secția de poliție ca să le testeze, pentru că în acel moment bătea un vânt puternic care îi putea pune în pericol pe ofițerii care manipulau drogul.

„Când m-am dus să anunț dispecerul că ne vom întoarce la secția de poliție, am început să mă simt rău și nu puteam vorbi

Nu puteam să respir. Nu primeam suficient aer și îmi amintesc că am respirat șuierător, că am gâfâit”, a declarat ea.

O colegă a observat că nu se simte bine și i-a administrat Narcan, o substanță ce ajută în cazul supradozelor. Ulterior, Bannick a fost transportată la un spital local unde a primit îngrijiri.

Ofițerul, care purta mănuși chirurgicale în timp ce manipula narcoticul, a spus că nu își amintește clar cum a ingerat drogul, dar a speculat că și-ar fi putut atinge fața la un moment dat.

„Sunt foarte atentă să nu îmi ating fața dacă am mănuși, dar e posibil să-mi fi șters nasul cu încheietura mâinii... nu știu”, a spus ea.

Bannick a menționat faptul că a spus narcoticele evoluează constant.

„Nu avem de-a face cu fentanil de calitate farmaceutică. În fiecare zi, acești chimiști de stradă vin cu ceva nou deoarece consumatorii de droguri dobândesc toleranță față de anumite subtanțe”, a adăugat ea.

Femeia, care știa ce pățesc persoanele expuse la fentanil, le-a mulțumit colegilor care au intervenit de urgență pentru a o ajuta.

„Dacă aș fi testat acele droguri singură și nu aș fi avut Narcan disponibil, șansele să nu mai fiu aici erau mari”, a spus ea.

