Politicianul de opoziție rus Vladimir Kara-Murza pierde recursul împotriva sentinței de 25 de ani pentru trădare

Respingerea apelului său ridică îngrijorări cu privire la justiția din Rusia și provocările cu care se confruntă dizidenții politici. Ca răspuns la cazul său, au fost exprimate condamnări internaționale și solicitări pentru un tratament echitabil.

Tatăl a trei copii, în vârstă de 41 de ani, și fost jurnalist, care deține pașapoarte rusești și britanice, a petrecut ani de zile ca politician opunându-se lui Vladimir Putin.

El a fost acuzat de trădare și discreditare a armatei de către procurori după ce a criticat invadarea Ucrainei de către Rusia.

Pedeapsa sa de 25 de ani, cerută de procurori, este cea mai dură de acest gen de la invadarea Ucrainei de către Rusia anul trecut.

Inside the Moscow courtroom where judges have just rejected Vladimir Kara-Murza’s appeal against his 25 year prison sentence. The Kremlin critic was convicted of treason in April. pic.twitter.com/i1ljaoY3V0