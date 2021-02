Poliţia a tras asupra manifestanţilor, în Myanmar. Două persoane au murit, 30 au fost rănite

Sute de poliţişti au fost mobilizaţi sâmbătă după-amiază la un şantier naval din Mandalay, pentru a acţiona împotriva manifestanţilor. Protestatarii au încercat să îi împiedice pe poliţişti să aresteze oameni, unii aruncând cu diverse obiecte, iar forţele de ordine au ripostat cu gloanţe.

This is not on the battlefield but they had to run through bullets. This is not internal affair. This is not Civil War. This is just a part of the injustice act of the Myanmar Military on the peaceful unarmed protestors. TW // Blood , Today at Mandalay #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/6Qw98j44Z2