Pluguri de zăpadă scoase pe străzi, în plină vară, în Germania. Strat de gheaţă de 30 de cm, după o furtună cu grindină VIDEO

În înregistrările video surprinse la faţa locului se pot vedea străzile din Reutlingen (landul Baden-Württemberg, sud-vest) în întregime albe, acoperite de grindină, stratul de gheaţă ajungând pe alocuri până la 30 de centimetri, potrivit autorităţilor, citate sâmbătă de AFP.

Autorităţile au decis că cel mai bun mod de a curăţa rapid străzile era să scoată plugurile de zăpadă.

Grindina a blocat sistemul de evacuare a apei care a inundat pivniţele şi parcările subterane ale oraşului, au precizat autorităţile.

