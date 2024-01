Ploile torențiale fac prăpăd în Brazilia. Cel puţin 11 persoane au murit în Rio de Janeiro | VIDEO

Decesele au avut loc în cartierele din nordul megalopolisului şi au fost cauzate de înec, electrocutare şi alunecări de teren.

More footage of flooding due to heavy rainfall in Rio de Janeiro, Brazil ???????? | 14 January 2024 | #floods #flooding #Brazil #RiodeJaneiro pic.twitter.com/0YVBqElDVL

Pompierii caută în continuare o femeie care a fost dată dispărută după ce maşina ei a fost luată de un râu învolburat.

În unele părţi ale oraşului, unde a fost declarată "stare de urgenţă", în ultimele 24 de ore au căzut în total 200 mm de ploaie, mai mult decât se aştepta pentru întreaga lună ianuarie.

More footage of the devastating flooding due to heavy rainfall in Rio de Janeiro, Brazil ???????? | 14 January 2024 | #floods #flooding #Brazil #RiodeJaneiro pic.twitter.com/g2imhHgZxC