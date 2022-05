Imagini cu conţinut sexual explicit, pe ecranele publicitare ale unui aeroport din Brazilia

Vestea pirateriei informatice s-a răspândit rapid pe reţelele de socializare, fotografiile făcute de călători arătând imagini cu conţinut sexual explicit pe ecrane.

"Se pare că mulţi au ratat zborul astăzi", a glumit un internaut.

"Bine aţi venit pe aeroporn Santos Dumont", a scris altul pe Twitter.

Compania publică Infraero, care administrează aeroportul, a explicat că piratarea a vizat ecranele publicitare, şi nu ecranele de difuzare a informaţiilor despre zboruri, care se află în responsabilitatea unei alte companii.

"Infraero a luat măsurile necesare şi a depus o plângere la poliţia federală", a declarat compania într-un comunicat.

"Ecranele în cauză vor rămâne oprite până când compania responsabilă le va garanta siguranţa", a mai spus Infraero.

În timp ce majoritatea internauţilor au găsit incidentul amuzant, alţii au fost şocaţi.

"Câtă lipsă de respect! Vă imaginaţi oamenii care călătoresc cu copii?", a afirmat unul dintre internauţii revoltaţi.

Travelers surprised Friday morning by hackers who invaded information totems at Rio’s Santos Dumont airport and released X-rated and porn flicks instead of news. Totems are managed by third-party that promised full investigation. #BrazilNews #RiodeJaneiro pic.twitter.com/Ol0xz8dscw