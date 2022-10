Un politician din Brazilia a aruncat cu grenade în polițiștii veniți să-l aresteze | VIDEO

Roberto Jefferson, 69 de ani, un aliat al președintelui Jair Bolsonaro, trebuia să fie reținut după ce a insulat-o pe Carmen Lucia, fosta șefă a Curții Federale Supreme din Brazilia. Politicianul se afla deja în arest la domiciliu, ca urmare a faptului că a amenințat-o pe aceasta, informează BBC.

Brazilian politician Roberto Jefferson surrendered after wounding two policemen while resisting arrest ordered by the country's Supreme Court.@alysonle tells you more

For more videos, visit: https://t.co/dm7SyC0z2e pic.twitter.com/gprd3jCAAi