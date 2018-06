Pilot rus, găsit în viață după ce a fost dat dispărut în urmă cu 30 de ani. Ce vrea să facă

"Este în viaţă. Este ceva nemaipomenit. Acum are nevoie de ajutor", a declarat şeful paraşutiştilor ruşi, Valery Vostrotin, pentru agenţia de stat RIA Novosti. Vostrotin, care se află la conducerea unei comisii care se ocupă cu prizonierii de război şi soldaţii daţi dispăruţi, a refuzat să îi facă public numele pilotului care ar avea peste 60 de ani, conform The Guardian

Avionul sau a fost doborât în 1987. Un oficil rus a sugerat că pilotul ar putea fi în Pakistan, unde Afghanistanul avea tabere pentru pentru prizonierii de război. Pilotul a precizat că vrea să se întoarcă acasă.

Agenţia RIA Novosti precizează că 125 de avioane sovietice au fost doborâte în Afghanistan în intervalul 1979 şi 1989, în timpul războiului. Când trupele sovietice au fost retrase în 1989, aproximativ 300 de soldaţi au fost daţi dispăruţi. De atunci şi până în prezent, 30 dintre ei au fost găsiţi şi s-au întors în ţările lor de origine.



