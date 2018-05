O mașină Tesla pe autopilot, implicată într-un nou accident. Șoferul a fost rănit

Șoferul Teslei a suferit răni minore la nivelul feței, din cauza ochelarilor de vedere. Potrivit The Guardian, acesta a declarat poliției că mașina sa era pe autopilotaj, dar informația va trebui confirmată de o expertiză tehnică.

Polițiștii au publicat pe Twitter mai multe imagini de la fața locului.

This morning a Tesla sedan driving outbound Laguna Canyon Road in “autopilot” collides with a parked @LagunaBeachPD unit. Officer was not in the unit at the time of the crash and minor injuries were sustained to the Tesla driver. #lagunabeach #police #tesla pic.twitter.com/7sAs8VgVQ3