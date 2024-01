Peste o tonă de cocaină, ascunsă în saci de cafea provenind din Belgia, confiscată în portul din Sankt Petersburg

”Peste 1.200 de kilograme de droguri, a căror valoare depăşeşte pe piaţa neagră 13 miliarde de ruble (aproximativ 135 de milioane de euro) au fost conficate în marele port Sankt Petersburg”, în nord-vestul Risiei, anunţă într-un comunicat vama.

Russia: 1,200kg of cocaine seized at the port of Saint Petersburg in a container that arrived from Belgium carrying coffee. Valued at nearly $150 million. The FSB hit another jackpot and you can be certain they'll make all that money now by selling the drugs. pic.twitter.com/n0TOGIKMtO