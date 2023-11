Peste 40 de muncitori indieni sunt blocați de o săptămână într-un tunel prăbușit. Cum încearcă autoritățile să-i salveze

Lucrările de foraj au fost suspendate din cauza riscului de noi căderi de pietre şi sol, au anunţat autorităţile sâmbătă seară, transmite AFP.

Bhaskar Khulbe, înalt oficial guvernamental implicat în operaţiunile de salvare, a declarat că sunt în curs de elaborare planuri pentru forarea unui puţ pe verticală. „Explorăm toate opţiunile pentru a salva muncitorii", a spus el.

????An under-construction tunnel in #Uttarkashi, #Uttarakhand collapsed

????Over 30 workers are feared trapped & a rescue operation is underway, expected to take 2-3 days

????tunnel is part of #CharDham Road Project, aiming to reduce journey from Uttarkashi to Yamunotri Dham by 26 kms pic.twitter.com/PhBTzGjriK