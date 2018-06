Peste 2.500 de irlandeze au făcut baie goale şi au stabilit un nou record mondial

Reprezentanta Guinness World Records care a confirmat recordul, Lucia Sinigagliesi, a declarat că 2.505 de femei au petrecut cel puţin cinci minute în apa mării pentru a stabili un nou record mondial.

Recordul anterior a fost stabilit în Australia de Vest în anul 2015 când 786 de participanţi au înotat dezbăcaţi în apropierea oraşului Perth, în apa având circa 23 de grade Celsius, pentru a încuraja imaginea corporală pozitivă.

the water at Magheramore beach. Organized by Dublin woman Dee Featherstone since 2013.

Aoibheann's Pink Tie will help and offer practical support to the families of children diagnosed with cancer and who are attending St John's Oncology Ward in Our Lady's Children's Hospital. pic.twitter.com/LvL2JapC6q