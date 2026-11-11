În carambolul de pe autostrada Trakia din țara vecină au fost implicate 86 de mașini.

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Audierea sa a început în jurul orei 14, s-ar fi încheiat, așa că, din clipă în clipă, ar trebui să iasă din sediul poliției, de aici, din regiunea Yambol. Procurorii au vrut să afle de la el în ce condiții a frânat, a spus procurorul de caz, cu care am reușit miercuri să luăm legătura, că este unul din cei mai importanți martori ai acestui dosar, deschis deocamdată in rem.

Așadar, nu este nimeni pus sub acuzare. Voiau să știe de la el ce condiții meteo erau în față, cât de mare era vizibilitatea, care era distanța pe care autocarul din care circula în spatele lui o păstra, rezultând în momentul frânării acel impact care a produs apoi o coliziune în lanț, în care au fost implicate peste 80 de autovehicule. În total, sunt foarte multe date pe care anchetatorii le strâng. Deocamdată, șoferul român nu este acuzat de ceva. El are în continuare calitatea de martor. Înțelegem că un reprezentant al firmei pentru care lucra a trimis pe cineva să vină să îl ia și să îl ducă înapoi în România, întrucât nu are cu ce să mai ajungă acasă. TIR-ul pe care îl conducea a fost reținut de anchetatori, va fi supus unei expertize auto. Sunt foarte multe expertize la dosar, inclusiv o expertiză a carosabilului pe care se circula în acea zonă în care s-a produs carambolul.

Vorbim, așadar, de toate circumstanțele producerii acestui carambol, pe care anchetatorii le analizează. Ce știu până acum aceștia este că vizibilitatea în acea zonă era sub 10 m din cauza ceții dense. Vorbim de un tronson pe care, în mod normal, se circulă cu 140 km/h pentru mașinile mici și 100 km/h pentru autovehiculele de mare tonaj. Cel mai probabil, vor verifica cu siguranță și tahograful camionului, să vadă dacă șoferii au respectat pauzele, dacă au respectat viteza de deplasare.

În ceea ce privește românul rănit în carambol, bărbatul de 58 de ani este într-o stare delicată. Am stat de vorbă cu fiul lui în această dimineață la spitalul din Burgas. Medicii i-au spus că, după ce a fost operat aseară, l-au indus într-o comă, astfel încât să suporte mai ușor îngrijirile medicale.

Directorul medical spunea că va fi ținut în această comă indusă pe timp de trei zile, iar apoi îl vor trezi și speră toată lumea ca bărbatul să-și revină și să plece pe picioarele lui din spital. Alți 13 pacienți sunt, spunea ministrul sănătății din Bulgaria, în continuare în stare critică. În total, peste 50 de răniți au ajuns la cinci spitale din regiune.