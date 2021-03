Perseverance a început oficial explorarea. Noi imagini spectaculoase de pe Marte

Perseverance a reuşit să facă o fotografie a urmelor propriilor roţi pe solul marţian, care a fost publicată de NASA.

În total roverul a parcurs şase metri şi jumătate în 33 de minute.

"Nu cred că am fost vreodată atât de fericită să văd urme de roţi", a declarat într-o conferinţă de presă Anais Zarifian, inginera responsabilă cu mobilitatea roverului din cadrul Laboratorului de propulsie cu jet al NASA.

"Prima noastră deplasare a decurs incredibil de bine şi este o etapă imensă pentru misiune", a adăugat ea.

Alte deplasări, mai lungi, sunt planificate pentru vineri şi posibil sâmbăta, dacă totul decurge bine.

Vehiculul va putea parcurge 200 de metri pe zi marţiană.

I’m on the move! Just took my first test drive on Mars, covering about 16 feet (5 meters). You’re looking at the very beginning of my wheel tracks. Many more to make. pic.twitter.com/7tFIwWFfJ4