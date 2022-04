Pentagonul, despre ajutorul oferit Ucrainei: Este prima dată când oferim aceste tunuri calibrul 155 şi obuzele aferente

StirilePROTV

Vladimir Putin avertizează Occidentul că vor fi consecinţe dureroase dacă renunţă la cumpărarea petrolului rusesc. De la Moscova, a venit şi o reacţie ameninţătoare faţă de o posibilă aderare la NATO a Suediei şi Finlandei.

Rusia va desfășura arme nucleare în regiune - a spus Dmitri Medevedev, unul dintre cei mai apropiaţi colaboratori ai lliderului de la Kremlin. Pe de altă parte, Statele Unite şi Uniunea Europeană s-au angajat să furnizeze Ucrainei ajutor militar de 1,3 miliarde de dolari, pentru a face faţă ofensivei ruse din Estul Ucrainei. Americanii trimit inclusiv armament greu, tunuri, ceea ce semnifică o schimbare majoră în sprijinul acordat de Washington armatei ucrainene.

Volodmir Zelenski: "Polonia, Moldova, România și statele baltice vor deveni următoarele ținte, dacă libertatea Ucrainei cade. Libertatea trebuie să fie înarmată mai bine decât tirania. Țările occidentale au toate motivele să ne ajute. Victoria finală împotriva tiraniei și numărul de oameni salvați depinde de ele. Înarmați Ucraina acum pentru a apăra libertatea!".

SUA va trimite Ucrainei echipament greu, blindate și elicoptere

Statele Unite au promis un alt transport - rapid - de armament către Ucraina, în valoare de 800 de milioane de dolari, după ce presedintele Joe Biden a vorbit la telefon cu Volodimir Zelenski.

Biden a spus că va oferi forțelor ucrainene "noi capacități" în lupta împotriva invadatorilor ruși. Sunt elicoptere Mi-17de fabricatie sovietica, dar si vehicule blindate, aşanumitele drone sinucigase Switchblade, şi mai ales tunuri grele.

John Kirby, purtător de cuvânt la Pentagon: “Este pentru prima dată când oferim aceste tunuri calibrul 155 şi obuzele aferente. Este o reflectare a tipului de lupte la care se aşteaptă ucrainenii, în continuare. Au solicitat în mod special sprijin pentru guri de foc, artilerie”.

Uniunea Europeană a aprobat, la rândul său, un ajutor suplimentar în echimpament militar pentru Ucraina, în valoare de 500 de milioane de euro.

Avertismentul Rusiei, în cazul în care Suedia și Finlanda aderă la NATO

Pe de alta parte, Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, si unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Putin a declarat că, în cazul în care Suedia și Finlanda aderă la NATO, atunci Rusia va trebui să își consolideze forțele terestre, navale și aeriene din regiunea Marea Baltică, pentru a restabili echilibrul militar.

De asemenea, Medvedev a evocat în mod explicit amenințarea nucleară, afirmând că nu se mai poate vorbi de o Baltică "fără arme nucleare" - unde Rusia are enclava Kaliningrad, situată între Polonia și Lituania.

Finlanda, care are o graniță comună de 1.300 km cu Rusia, dar și Suedia iau in considerare integrarea in NATO.

Sanna Marin, Prime Minister of Finland: “Cred că se va întâmpla destul de repede, în câteva săptămâni, nu în câteva luni”.

Între timp, Vladimir Putin spune că Rusia își va redirecționa exporturile de energie către est, adăugând, însa, că până și "țările neprietenoase" din Europa recunosc faptul că nu se pot descurca fără gazul și petrolul rusesc.

Vladimir Putin: “Încercările țărilor occidentale de a înlătura furnizorii ruși, de a înlocui resursele energetice de la noi cu surse alternative, vor afecta, inevitabil, economia mondială. Consecințele ar fi destul de dureroase, în primul rând pentru inițiatorii unor astfel de politici. Ceea ce este surprinzător aici: partenerii din țările așa-numite neprietenoase admit că nu pot evita resursele de energie din Rusia, inclusiv gazul natural. Înlocuitor rezonabil pentru Europa nu există”.

În pline discuții pentru renunțarea la gazul rusesc, acesta continuă să ajungă în Europa şi chiar au fost solicitate cantități suplimentare, după cum a anunțat Gazprom.

Ca premiu pentru vizita sa în Rusia, cancelarul austriac Karl Nehammer a dezvăluit ca Vladimir Putin va permite în continuare Austriei să plăteasca importurile sale de gaze în euro - în ciuda solicitării ca țările așanumite ne-prietenoase să plătească în ruble pentru gazul rusesc. După întrevederea de miercuri, cancelarul Nehammer a devenit primul lider din Uniunea Europeana care a discutat față în față cu Putin, după începerea războiului din Ucraina.

Nehammer, care s-a întâlnit sâmbătă și cu Volodimir Zelenski, susține că mai există o fereastră pentru pace - dar până atunci mai urmează lupte grele. “Ambele părţi se pregătesc pentru o luptă foarte intensă şi, din punct de vedere uman, devastatoare. Ambii președinți sunt într-o stare mintală de război, dar ambii ştiu că acesta trebuie să se termine la un moment dat" - a spus Karl Nehammer.

Condiția pentru o posibilă întrevedere între Vladimir Puțin și Volodimir Zelenski este un acord redactat in prealabil, gata să fie semnat de cei doi lideri, a transmis Kremlinul.

Peskov: “Preşedintele (Putin) nu a refuzat niciodată o asemenea întrevedere, dar condiţiile necesare, adică textul documentului, ar trebui întâi pregătit pentru semnare. Până acum, nu avem nimic nou de anunţat în acest sens”.

Pe de altă parte, Ministrul Apărării din Rusia, Serghei Șoigu, ar fi suferit un infarct masiv, care NU a intervenit însă din cauza naturale, scrie presa ucraineană, citându-l pe Leonid Nevzlin, fostul conducator al companiei petroliere Yukos, care acum care locuiește în Israel. Potrivit acestuia, Şoigu ar fi conectat la aparate la Terapie intensivă.