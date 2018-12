Pedeapsa primită de un australian care s-a filmat ucigând în mod brutal un cangur

Ricky Ian Swan a fost unul dintre cei patru bărbaţi acuzaţi în luna septembrie că au folosit arme pentru a tortura şi ucide doi canguri. Swan a alergat după unul dintre canguri şi când l-a prins i-a aplicat 20 de lovituri de cuţit şi a lovit animalul în agonie cu piciorul în cap.

"Ai supus acest animal unui atac brutal, sălbatic", i-a spus judecătorul Deen Potter acuzatului, conform televiziunii australiene ABC.

"Nu ştiu ce mi-a venit. Este dezgustător. Parcă persoana din înregistrarea video nu sunt eu", a răspuns acuzatul.

Another Kangaroo killer locked up! Ricky Ian Swan jailed over kangaroo torture https://t.co/LIgZxAFiIG