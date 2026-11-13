Aparițiile sale publice alături de tatăl său, începând din 2022, au alimentat speculațiile privind pregătirea ei pentru preluarea puterii. Opt dintre cei 11 dezertori intervievați de Associated Press consideră că fata este succesoarea desemnată, deși există și rezerve legate de faptul că este femeie, într-o societate profund patriarhală.

Despre fiica lui Kim Jong Un se cunosc puține lucruri. Presa internațională o identifică drept Kim Ju Ae și estimează că are aproximativ 13 ani. Din noiembrie 2022, ea a apărut de zeci de ori în public alături de tatăl său, la evenimente importante, inclusiv teste de armament și parade militare.

Presa de stat nord-coreeană a descris-o drept copilul „cel mai iubit” și „respectat” al liderului. În unele imagini, oficiali de rang înalt îi acordă o atenție neobișnuită, iar poziționarea ei în raport cu tatăl său a alimentat interpretările potrivit cărora regimul ar pregăti o nouă succesiune ereditară.

Serviciul de informații din Coreea de Sud consideră că Ju Ae este cel mai probabil succesor al lui Kim Jong Un. Opt dintre cei 11 dezertori intervievați de Associated Press au aceeași părere. Unii spun că tratamentul pe care îl primește fata din partea oficialilor seamănă cu protocolul rezervat lui Kim Jong Un atunci când era pregătit să-i succeadă tatălui său.

„Modul în care oficialii nord-coreeni de rang înalt se comportă față de Kim Ju Ae presupune protocoale rezervate unui succesor, nu unei simple fiice a lui Kim Jong Un”, a declarat Tae Yongho, fost diplomat nord-coreean la Londra, care a fugit în Coreea de Sud în 2016.

Nord-coreenii se tem de o nouă succesiune dinastică

Kim Yumi, o femeie de 32 de ani care a fugit din Coreea de Nord împreună cu familia, a povestit că aparițiile repetate ale fetei la televiziunea de stat au făcut-o să se teamă că regimul pregătește transmiterea puterii către o nouă generație a familiei Kim.

Nemulțumirea sa era alimentată și de restricțiile severe impuse în timpul pandemiei, care au distrus afacerea familiei din domeniul pescuitului. În cele din urmă, femeia și soțul ei au decis să plece pe mare spre Coreea de Sud.

„Eu și soțul meu nu ne-am dorit ca acești copii să trăiască sub o dictatură aflată la a patra generație. Ca părinți, am considerat că cel mai bun lucru pe care îl puteam face pentru copiii noștri era să le oferim libertatea”, a declarat Kim Yumi, care locuiește acum la Seul.

Coreea de Nord nu permite opoziția politică, iar tentativele de a părăsi țara sunt pedepsite sever. Statul a fost condus succesiv de trei generații ale familiei Kim: Kim Il Sung, fondatorul țării, fiul său Kim Jong Il și nepotul Kim Jong Un.

Primele două transferuri de putere, din 1994 și 2011, nu au fost însoțite de semne cunoscute de rezistență publică. Analiștii și persoanele care au fugit din țară cred că și o nouă succesiune ar putea fi acceptată de populație, cel puțin la nivel public.

Femeile, slab reprezentate în Coreea de Nord

Unul dintre principalele motive de scepticism privind candidatura lui Kim Ju Ae este faptul că este femeie. În Coreea de Nord, femeile sunt slab reprezentate în funcțiile de conducere. Potrivit Ministerului Unificării din Coreea de Sud, doar una dintre cele 17 persoane care conduc departamentele Partidului Muncitorilor este femeie: Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean.

Unii dezertori spun că o parte a populației ar putea privi cu neîncredere perspectiva unei femei la conducerea țării, într-o societate cu o ierarhie profund patriarhală.

Totuși, alții consideră că apartenența la familia conducătoare ar putea cântări mai mult decât genul. „Membrii familiei Kim sunt asemenea unor zei care domnesc peste oameni, așa că, în realitate, genul nu contează”, a afirmat Lee Si-young, o dezertoare care conduce postul de radio Free North Korea Radio, cu sediul la Seul.

În plus, Kim Jong Un ar mai avea un copil, mai mic, al cărui sex nu a fost confirmat de autorități.